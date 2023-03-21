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Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов

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Украина, Вторник 21 марта 2023 22:51
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов Фото: Украина и МВФ договорились о программе в 15 млрд долларов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 марта, Украина договорилась с Международным валютным фондом по четырехлетнему пакету финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВФ.

МВФ достиг соглашения с Украиной о четырехлетнем пакете финансирования на сумму около 15,6 миллиарда долларов. Соглашение стало результатом месяцев переговоров между представителями МВФ и украинскими властями.

Соглашение подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели.

Программа была разработана в соответствии с новой политикой Фонда в отношении кредитования в условиях исключительно высокой неопределенности, и от доноров, включая G7 и ЕС, ожидаются надежные финансовые гарантии.

Два этапа программы МВФ

Ввиду исключительно высокой неопределенности запрашиваемая программа предусматривает двухэтапный подход:

Первая фаза, которая продлится первые 12-18 месяцев, должна укрепить фискальную, ценовую и финансовую стабильность за счет поддержки мобилизации доходов, отказа от денежного финансирования и чистое положительное финансирование от внутренних долговых рынков, а также содействие долгосрочной финансовой стабильности, в том числе путем подготовки более глубокой оценки состояния банковского сектора.

На втором этапе акцент будет смещен на более широкие реформы для укрепления макроэкономической стабильности, поддержки восстановления и скорейшей реконструкции, а также повышения устойчивости, в том числе в контексте целей вступления Украины в ЕС.

Ожидается, что на втором этапе Украина вернется к довоенным основам политики, включая гибкий обменный курс и режим таргетирования инфляции. Кроме того, налогово-бюджетная политика будет сосредоточена на важнейших структурных реформах наряду с внедрением реформ управления государственными инвестициями для поддержки послевоенного восстановления.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, что программа с МВФ должна состоять из двух частей:

  • немедленная финансовая поддержка Украины;
  • поддержка структурных реформ, способствующих восстановлению.

Напомним, ранее МВФ изменил правила, чтобы одобрить новую кредитную программу для Украины.

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Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
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