Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства

Украина получила первый транш финансовой помощи от МВФ в размере 1,5 млрд долларов. Деньги будут потрачены на приоритетные расходы бюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Украина сегодня получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования. 1,5 млрд долларов зачислены и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности", - отметила Свириденко.
По ее словам, общий объем программы составляет 8,1 млрд долларов. В общем, с начала полномасштабной войны Украина привлекла в госбюджет 14,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ.
"Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию", - добавила глава правительства.
Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу финансирования для Украины на 8,1 млрд долларов.
Также ранее премьер-министр Украины заявила, что МВФ отменил предварительные условия для новой кредитной программы. По ее словам, речь шла о требованиях по НДС для ФЛП, пошлины на посылки, налога для цифровых платформ и военного сбора.
В то же время МВФ в рамках новой программы финансирования требует от Украины принятия ряда налоговых изменений. Дедлайн для Киева - конец марта.