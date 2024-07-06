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Украина получила системы ПВО Mistral от Эстонии

Фото: эстонские ЗРК Mistral доставили в Украину (x.com/MoD_Estonia)
Автор: Данила Крамаренко

Украина получила эстонские зенитно-ракетные комплексы малого радиуса с запасом ракет-перехватчиков. Речь идет о системах Mistral.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пост эстонского минобороны в соцсети X.

"В Украину доставлены системы ПВО малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией. Давайте продолжать поддержку украинских борцов за свободу. Вместе мы сможем остановить российскую агрессию", - говорится в сообщении.

Что известно о комплексах Mistral

Это переносные зенитно-ракетные комплексы французского производства. Известно, что Украина применяет их с 2022 года.

Mistral доступен как в портативном варианте (ПЗРК), так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов

ПЗРК Mistral способен поражать воздушные цели за 6 секунд и в радиусе 4 км.

Для приведения комплекса в боевое положение хватает около 1 минуты. Время перезарядки - 30 секунд, от нажатия на спуск до старта ракеты - до 5 секунд. Головка самонаведения ракеты способна захватывать и сопровождать цели типа "самолет" на дальностях более 6 км и "вертолет" - более 4 км (даже на встречных курсах).

Погрешность наведения ракеты составляет всего 1 метр. Подрыв на таком расстоянии от цели осколочно-фугасной боевой части ракеты массой 3 кг, содержащей несколько десятков вольфрамовых шаров, приводит к гарантированному поражению объекта.

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе ожидаются новые решения по усилению противовоздушной обороны Украины. Вероятно, на саммите НАТО в Вашингтоне союзники сделают важное заявление по самолетам F-16.

 

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