Украина получила системы ПВО Mistral от Эстонии

"В Украину доставлены системы ПВО малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией. Давайте продолжать поддержку украинских борцов за свободу. Вместе мы сможем остановить российскую агрессию", - говорится в сообщении.

Что известно о комплексах Mistral

Это переносные зенитно-ракетные комплексы французского производства. Известно, что Украина применяет их с 2022 года.

Mistral доступен как в портативном варианте (ПЗРК), так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов

ПЗРК Mistral способен поражать воздушные цели за 6 секунд и в радиусе 4 км.

Для приведения комплекса в боевое положение хватает около 1 минуты. Время перезарядки - 30 секунд, от нажатия на спуск до старта ракеты - до 5 секунд. Головка самонаведения ракеты способна захватывать и сопровождать цели типа "самолет" на дальностях более 6 км и "вертолет" - более 4 км (даже на встречных курсах).

Погрешность наведения ракеты составляет всего 1 метр. Подрыв на таком расстоянии от цели осколочно-фугасной боевой части ракеты массой 3 кг, содержащей несколько десятков вольфрамовых шаров, приводит к гарантированному поражению объекта.

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе ожидаются новые решения по усилению противовоздушной обороны Украины. Вероятно, на саммите НАТО в Вашингтоне союзники сделают важное заявление по самолетам F-16.