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Україна отримала системи ППО Mistral від Естонії

Фото: естонські ЗРК Mistral доставили до України (x.com/MoD_Estonia)
Автор: Данило Крамаренко

Україна отримала естонські зенітно-ракетні комплекси малого радіусу із запасом ракет-перехоплювачів. Йдеться про системи Mistral.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост естонського міноборони в соцмережі X.

"До України доставлено системи ППО малої дальності Mistral та ракети, надані Естонією. Давайте продовжувати підтримку українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про комплекси Mistral

Це переносні зенітно-ракетні комплекси французького виробництва. Відомо, що Україна застосовує їх із 2022 року

Mistral доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів

ПЗРК Mistral здатний вражати повітряні цілі за 6 секунд та в радіусі 4 км.

Для приведення комплексу у бойове становище вистачає близько 1 хвилини. Час перезарядки - 30 секунд, від натискання на спуск до старту ракети - до 5 секунд. Головка самонаведення ракети здатна захоплювати та супроводжувати цілі типу "літак" на дальностях більше 6 км і "вертоліт" - понад 4 км (навіть на зустрічних курсах).

Похибка наведення ракети становить лише 1 метр. Підрив на такій відстані від цілі осколково-фугасної бойової частини ракети масою 3 кг, що містить кілька десятків вольфрамових кульок, призводить до гарантованого ураження об'єкта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного тижня очікуються нові рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. Ймовірно, на саміті НАТО у Вашингтоні союзники зроблять важливу заяву щодо літаків F-16.

 

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