ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Украина получила почти 6 млрд евро от ЕС: на что пойдут средства

Четверг 13 ноября 2025 11:46
UA EN RU
Украина получила почти 6 млрд евро от ЕС: на что пойдут средства Фото: Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина получила от Европейского Союза 5,9 млрд евро, которые должны помочь сохранить макрофинансовую стабильность страны в условиях вызовов войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Отмечается, что новый транш экономической помощи поступил из двух источников:

  • 4,1 млрд евро в рамках механизма ERA Loans - завершающий транш в рамках программы на 18 млрд евро, профинансированной из доходов от замороженных российских активов. Это - пример того, как РФ начинает платить за свои преступления.
  • 1,8 млрд евро - в рамках Ukraine Facility. Это подтверждение, что Украина уверенно движется по пути реформ и европейской интеграции.

"Оба решения - результат стратегического партнерства и доверия между Украиной и ЕС. Благодарна президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, еврокомиссарам Валдису Домбровскису и Марте Кос за лидерство и непоколебимую поддержку Украины", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, эти средства должны помочь сохранить макрофинансовую стабильность даже в условиях вызовов войны - крупнейшей в Европе со времен Второй мировой.

"Эти средства о спасенных жизнях, восстановленной инфраструктуре, укрепленной экономике. Это означает, что больше внутренних ресурсов мы можем направлять на главное - оборону. Европа стоит рядом с Украиной. Агрессор обязательно заплатит. Справедливость победит", - добавила премьер-министр.

Напомним, сегодня утром, 13 ноября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина получит новый транш от Евросоюза в размере почти 6 млрд евро из доходов замороженных активов Российской Федерации.

Кроме того, Европейская комиссия тем временем работает над новым планом финансовой помощи Украине, подробности которого ожидаются в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Юлия Свириденко Помощь Украине
Новости
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт