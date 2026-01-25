RU

Украина получила французские ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 км, - СМИ

Фото: Украина получила французские ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 км (eos-technologie.com)
Автор: Татьяна Степанова

Французская компания EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов Rodeur 330 с дальностью полета до 500 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Президент EOS Technologie Жан-Марка Зулиани отметил, что для западных производителей передача дронов в Украину является уникальной возможностью испытать беспилотники в полевых условиях.

В частности, в июне 2025 года украинские военные получили новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKA, к разработке которого присоединилась и EOS Technologie.

Теперь компания подтвердила, что поставила в Украину несколько единиц беспилотников Rodeur.

Как отмечает France 24, эта модель, способная выполнять как разведывательные миссии, так и атаки "камикадзе", могла бы быть использована в Европе больше по логике "щита", а в Украине - "меча".

Rodeur 330 - это ударный дрон от французской EOS Technologie. Беспилотник запускают в небо катапультой, он может находиться в воздухе до 5 часов.

Дрон имеет заявленную полезную нагрузку в 4 кг и рабочее расстояние до 500 км, размах крыльев - 3,3 м. Rodeur работает на крейсерской скорости в 120 км в час и максимальной высоте до 5000 м.

 

Помощь Украине от Франции

Напомним, ранее мы сообщали, что Франция не участвует в американской инициативе PURL по поставкам оружия Украине, однако готова поддерживать страну другими способами и настаивает на развитии собственных европейских систем обороны.

В то же время недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция обеспечивает Украину двумя третями разведданных, заменив в этом аспекте США.

В ноябре прошлого года Украина и Франция подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере закупки оборонного оборудования, охватывающего самолеты, дроны и системы ПВО.

По словам Макрона, Украина первой из всех стран-заказчиков получит перспективную систему противовоздушной обороны SAMP/T, разработка которой еще продолжается.

Также известно, что в рамках соглашения Украина планирует закупить около сотни французских боевых самолетов Rafale, производителем которых является компания Dassault Aviation

