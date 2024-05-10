Фицо высмеял сбор для Украины в Словакии, Зеленский отреагировал

Скепсис существует до тех пор, пока война не пришла к тем, кто его выражает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.

Фицо высмеял сбор для Украины

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо поиздевался над сбором на помощь Украине. По его словам, если люди думают, что пули и бомбы важнее "больных раком в Словакии", тогда ему нечего им сказать. В частности он утверждал, что одобренная помощь Киеву со стороны Европейского союза (ЕС) и Соединенных Штатов Америки (США), якобы, ничего не изменит в войне с Российской Федерацией.

"Через год-два будет то же самое - все деньги будут потрачены, часть из них может быть украдена, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где мы есть сейчас. Такое мое отношение. Поэтому я по-прежнему буду выступать за мирное урегулирование, за прекращение огня любой ценой", - заявил глава словацкого правительства.

Скепсис существует, пока не придет война

Как отметил президент, он благодарен словацкому народу за поддержку Украины, а также сбор средств. По его словам, до 2014 года, часть украинцев призывала к дружеским отношениям с Россией. Впрочем, после начала войны, оккупации на востоке, а также Крыма, когда люди столкнулись с расстрелами и личными потерями, большинство начало призывать к мести и справедливости. Тогда же люди поняли, что Россия является врагом.

"Я желаю людям Словакии, тем, кто живет еще в этом скепсисе относительно планов Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.): чтобы они никогда не увидели из того, что увидели украинцы, чтобы война не пришла на их территорию", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, если Украине прекратят помогать, она станет слабее. Тогда же, в случае полной оккупации, Россия будет стоять на границе союзников Киева.

"Прилетают ли ракеты на нашу территорию с территории России? Да! Потому что это война. Война больше не имеет расстояния до этих технологий. И если Россия будет на границе с вами, хотят этого ваши люди, не хотят - ракеты будут прилетать. Безусловно. Потому что это война. Несмотря на то, хочет этого та или иная сторона", - подчеркнул Зеленский.

Позиция Фицо по отношению к Украине

Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался скандальной риторикой. Глава словацкого правительства считает войну "замороженным конфликтом", который можно разрешить диалогом. Более того, он также выступает против того, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса.