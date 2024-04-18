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Словаки собирают деньги на оружие для Украины в рамках чешской инициативы

Четверг 18 апреля 2024 18:45
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Словаки собирают деньги на оружие для Украины в рамках чешской инициативы Фото: словаки собирают деньги на боеприпасы для Украины (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Словаки не согласились с позицией своего правительства относительно чешской инициативы и решили самостоятельно собрать деньги на боеприпасы для Украины. Только за несколько дней было собрано почти 700 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eurastiv.

Правительство Словакии не поддержало чешскую инициативу, поэтому словаки взяли дело в свои руки.

"Мы не можем смириться с тем, что наше правительство отказывается помогать соседу. Давайте докажем, что Словакия не трус и находится на правильной стороне истории, обеспечив государственное финансирование боеприпасов. Поможем Украине, несмотря на наше пророссийское правительство", – пишут на сайте организаторы акции .

Более 20 стран приняли участие в чешской инициативе закупки боеприпасов для Украины, но правительство Словакии не участвовало в кампании, заявив, что конфликт "не имеет военного разрешения", а отправка оружия в Украину "только продолжит войну".

Чешская инициатива

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов, однако для их передачи нужно финансирование.

В частности Украина может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов в течение года в рамках чешской инициативы.

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