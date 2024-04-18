Словаки собирают деньги на оружие для Украины в рамках чешской инициативы

Словаки не согласились с позицией своего правительства относительно чешской инициативы и решили самостоятельно собрать деньги на боеприпасы для Украины. Только за несколько дней было собрано почти 700 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eurastiv .

Правительство Словакии не поддержало чешскую инициативу, поэтому словаки взяли дело в свои руки.

"Мы не можем смириться с тем, что наше правительство отказывается помогать соседу. Давайте докажем, что Словакия не трус и находится на правильной стороне истории, обеспечив государственное финансирование боеприпасов. Поможем Украине, несмотря на наше пророссийское правительство", – пишут на сайте организаторы акции .