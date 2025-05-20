Миссия МВФ начала работу в Киеве: о чем будут переговоры
Миссия Международного валютного фонда начала 20 мая в Киеве обсуждение с представителями власти Украины восьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала и Пришила Тофано, постоянная МВФ в Украине.
По ее данным, миссию возглавляет Гэвин Грей.
Как отметили в пресс-службе НБУ, накануне, 19 мая, состоялась учредительная встреча с участием команд НБУ, Министерства финансов Украины и МВФ в дистанционном формате.
Глава НБУ Андрей Пышный, министр финансов Сергей Марченко и руководитель Миссии МВФ в Украине Гэвин Грей обсудили прогресс по программе и повестку дня миссии.
По данным НБУ, ключевыми темами для обсуждения во время работы миссии будут планы по мобилизации внутренних доходов, обеспечение долговой устойчивости и продолжение структурных реформ в финансовом секторе.
Приоритетной задачей НБУ остается обуздание инфляции. Планируется обсуждение с МВФ мер для снижения инфляционного ценового давления. Кроме того, в фокусе - возможности для дальнейшей валютной либерализации, добавили в НБУ.
Программа с МВФ
Четырехлетняя программа фонда с Украиной на 2023-2027 годы объемом 15,6 млрд долларов является частью международного пакета поддержки Украины. Сейчас МВФ оценивает сумму финансирования в 148,8 млрд долларов в базовом сценарии.
В 2025 году Украина может получить 2,7 млрд долларов от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.
В случае положительного заключения миссии Совет директоров МВФ примет решение об очередном транше в июне.
Украина уже получила транш на 400 млн долларов в марте. Сумма была сокращена с 900 млн долларов по просьбе Украины, поскольку Киев имеет достаточно средств в этом году. Общая сумма внешнего финансирования в 2025 году составит 55 млрд долларов, в основном по программе Украина по программе ERA Loans (за счет российских активов). Часть из этих средств будет потрачена только в 2026 году.
Прогнозы МВФ прогнозы МВФ
В марте МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предусматривает рост экономики Украины в 2025 году на 2-3% и ускорение роста до 4,5% в 2026 году.
Кроме того, МВФ обновил негативный сценарий, по которому война продлится до середины 2026 года. Он предусматривает падение реального ВВП на 2% в 2025 году и на 0,5% в 2026 году. Совокупный дефицит финансирования в негативном сценарии оценивается в 162,9 млрд долларов, что на 14,1 млрд долларов выше базового прогноза
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