ua ru
Сб, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На видео показали британские вертолеты, которые передадут Украине

Новина українською →
Лондон, Суббота 26 ноября 2022 16:44
На видео показали британские вертолеты, которые передадут Украине Фото: на видео показали британские вертолеты, которые передадут Украине (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Британия передаст украинским военным три вертолета Sea King в рамках в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министерства обороны Великобритании.

Сообщается, что королевские ВМС уже провели обучение для десяти экипажей Вооруженных Сил Украины, повысив их поисково-спасательные возможности.

Отмечается, что вертолеты Sea King ранее использовались как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом. Последний экземпляр многоцелевого вертолета был списан и отправлен на резервное хранение в 2018 году.

Напомним, что министерство обороны Британии приняло решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Также ранее сообщалось, что Британия поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, дальность пуска которых в два раза больше, чем у ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ
NEWS
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины