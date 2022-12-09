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Зеленский обсудил украинскую формулу мира с Сунаком

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Пятница 09 декабря 2022 17:05
Зеленский обсудил украинскую формулу мира с Сунаком Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели переговоры в пятницу, 9 декабря. Лидеры обсудили украинскую формулу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.

"Сегодня обсудили реализацию нашей формулы мира, сотрудничество по оборонным возможностям и энергетической стабильности Украины. Синхронизировали позиции перед онлайн-саммитом G7", - написал глава украинского государства.

Как сообщалось ранее, Сунак заявил, что Британия не только сохранит, но и нарастит военную помощь Украине.

Кроме того, Британия передаст Украине три вертолета Sea King в рамках нового пакета военной помощи.

К тому же США и страны G7 поддерживают мирный план, представленный Зеленским, и считают, что он мог бы стать потенциальным решением войны.

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