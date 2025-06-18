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Украина не получит приглашение на вступление в НАТО в Гааге, - МИД Литвы

Вильнюс, Среда 18 июня 2025 11:58
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Украина не получит приглашение на вступление в НАТО в Гааге, - МИД Литвы Фото: министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина вряд ли получит приглашение на вступление в НАТО на саммите в Гааге на следующей неделе. Этого вопроса нет в повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, которого цитирует LRT.

"Этого вопроса точно нет в повестке дня НАТО, и никто не формулировал никаких ожиданий по приглашению в Гааге, как и мы не слышали этого от самих украинцев", - сказал он.

По словам литовского министра, нет ожиданий, что будут новаторские решения ни на Вашингтонском саммите, ни на встрече в Гааге.

Глава МИД Литвы считает, что важно сохранить фокус саммита на Украине и подчеркнуть, что страны НАТО и Киев, который борется с агрессией Москвы, находятся в одном пространстве безопасности.

Также Будрис заявил, что Литва будет подчеркивать единство Альянса и важность роли США в коллективном сдерживании и обороне, а также сосредоточится на Украине и вопросе прямой угрозы со стороны России.

По словам министра, важным вопросом в Гааге будет увеличение расходов на оборону, поскольку американский президент Дональд Трамп давит на союзников, чтобы они увеличили расходы на оборону до 5% ВВП. Также среди тем, которые будут обсуждаться, будет также конфликт между Ираном и Израилем.

Вступление Украины в НАТО

Украина во время полномасштабной войны сделала шаг к вступлению в НАТО, подав осенью 2022 заявку на ускоренное вступление в Альянс.

В НАТО отмечают, что "двери открыты" для Украины, но вступление во время войны невозможно. А президент США Дональд Трамп вообще отвергал возможность членства Украины в Альянсе.

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал нереалистичным членство Украины в НАТО как возможную гарантию безопасности для завершения войны.

Напомним, что 24-25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит НАТО. В рамках саммита также пройдет заседание Совета Украина-НАТО. Президент Владимир Зеленский приглашен на саммит в Гаагу.

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