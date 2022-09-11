Бербок зробила заяву щодо постачання зброї Україні: ситуація змінилася на 180 градусів

Німеччина змінила свою позицію щодо військової допомоги Україні на 180 градусів після російського повномасштабного вторгнення. Берлін надаватиме українцям озброєння скільки це буде необхідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Анналени Бербок на на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Ми на 150% на стороні України та українського народу. І ми будемо з ними стільки, скільки Україна та український народ нас потребуватимуть", - заявила Бербок.

За її словами, до 24 лютого Німеччина не постачала Україні зброю, оскільки це могло стати для Росії основою вторгнення, але зараз ситуація змінилася на 180 градусів.

"Ми постачатимемо Україні зброю стільки, скільки в цьому буде необхідність", - сказала глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, щодо поставок Німеччиною зброї Україні, зокрема важкої, звучать у Берліні неоднозначні заяви. Так, в липні в самому Бундестазі прямо заявляли про необхідність постачання Leopard для України.

При цьому ЗМІ повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив запит України щодо постачання важкого озброєння. Йдеться, зокрема, про передачу танків Leopard 2.

Своєю чергою Аналенна Бербок вже раніше заявила, влада Німеччина має визначитися: або допомагати Україні озброєнням, або вона кине людей напризволяще.

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