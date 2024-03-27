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Всемирный банк выделил 1,5 млрд долларов на развитие и восстановление Украины

Среда 27 марта 2024 00:27
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Всемирный банк выделил 1,5 млрд долларов на развитие и восстановление Украины Фото: Всемирный банк утвердил миллиардный заем на восстановление Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Совет директоров Всемирного банка одобрил решение о выделении Украине 1,5 млрд долларов в рамках займа на поддержку политики развития и восстановления (DPL).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Глава правительства отметил, что из этой суммы 984 млн долларов поступит от Японии, а 516 млн долларов - от Великобритании. Средства будут перечислены уже до конца марта.

Шмыгаль поблагодарил Всемирный банк, правительства Японии и Великобритании за поддержку и вклад в сохранение макрофинансовой стабильности Украины.

"Направим эти ресурсы на покрытие наиболее важных бюджетных расходов: на социальные, гуманитарные цели и на восстановление", - добавил глава Кабмина.

Помощь Всемирного банка

Минэкономики Украины и Всемирный банк работают над привлечением 500 млн долларов. Они будут направлены на финансирование проектов поддержки украинского бизнеса в 2024 году.

В начале декабря 2023 года Всемирный банк сообщил, что Украина получит 1,2 млрд долларов финансовой поддержки. Средства выделят под гарантии правительства Японии и направят на поддержку 29 программ социальной помощи уязвимым категориям населения.

В середине декабря Всемирный банк выделил Украине дополнительные 1,34 млрд долларов. Их направят на выплаты пенсий, зарплат и другие приоритетные направления.

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Всемирный банк
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