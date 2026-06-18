Украина получит от Германии трехзначное количество ракет ПВО, - Писториус

"Мы передали Украине еще одну систему IRIS-T. В последнее время мы также ускорили поставки управляемых ракет IRIS-T SLS и SLM", - отметил он.

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Немецкий министр подчеркнул, что ракеты класса "воздух-воздух" Берлин предоставит из собственных запасов.

Напомним, ранее Писториус сообщил, что Германия выделит Украине ещё 400 миллионов долларов военной помощи. По его словам, эти средства пойдут на системы ПВО, боеприпасы и ракеты для Patriot.

Кроме того, министр обороны Великобритании Дэн Джарвис заявил, что Лондон передаст Киеву новый масштабный пакет военной помощи с радарами, ракетами для ПВО и дронами отечественного производства.