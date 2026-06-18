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Украина получит от Германии трехзначное количество ракет ПВО, - Писториус

20:25 18.06.2026 Чт
2 мин
Из каких запасов Берлин будет передавать вооружение Киеву?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Борис Писториус (Getty Images)

Украина получит от Германии трехзначное количество ракет класса "воздух-воздух".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус по итогам "Рамштайна".

"Мы передали Украине еще одну систему IRIS-T. В последнее время мы также ускорили поставки управляемых ракет IRIS-T SLS и SLM", - отметил он.

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Немецкий министр подчеркнул, что ракеты класса "воздух-воздух" Берлин предоставит из собственных запасов.

Напомним, ранее Писториус сообщил, что Германия выделит Украине ещё 400 миллионов долларов военной помощи. По его словам, эти средства пойдут на системы ПВО, боеприпасы и ракеты для Patriot.

Кроме того, министр обороны Великобритании Дэн Джарвис заявил, что Лондон передаст Киеву новый масштабный пакет военной помощи с радарами, ракетами для ПВО и дронами отечественного производства.

Отметим, что Писториус заявил, что российский диктатор Владимир Путин оказался в тупике в войне против Украины. По его словам, затягивание боевых действий лишь усугубляет потери и проблемы самой России.

Также РБК-Украина сообщало, что 18 июня Украина установила новый рекорд по количеству запущенных дронов за сутки. Этот показатель превысил как предыдущий украинский максимум, так и самую масштабную атаку дронов, которую РФ осуществляла за всё время войны.

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