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Украина получит от Германии дроны "мини-Taurus": Defense Express узнал характеристики

Понедельник 02 декабря 2024 16:33
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Украина получит от Германии дроны "мини-Taurus": Defense Express узнал характеристики Фото: украинские воины получат немецкие дроны, которые прозвали "мини-Taurus" (helsing.ai)
Автор: Иван Носальский

Украина получит от Германии дальнобойные ударные дроны HХ-2, которые уже прозвали "мини-Taurus". Такие беспилотники являются аналогом российских "Ланцетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По данным портала, HX-2 предназначены для того, чтобы уничтожать вражескую бронетехнику, артиллерию и другие цели. При этом максимальный радиус действия беспилотников немецкой компании Helsing составляет 100 километров.

Defense Express пишет, что дрон весит 12 килограмм, а боевая часть - в районе нескольких килограмм. На “мини-Taurus” можно устанавливать кумулятивный заряд и не только.

Максимальная скорость HX-2 составляет 220 километров в час. Он построен по классической схеме с Х-образным крылом и хвостовым оперением. Но дрон оборудован сразу четырьмя электромоторами вместо одного, как в случае с аналогами.

Военный портал уточняет, что основной особенностью "мини-Taurus" является развитый боевой искусственный интеллект. Это позволяет беспилотнику бить по целям даже при условии активной работы средств радиоэлектронной борьбы.

HX-2 может автоматически обнаруживать, распознавать и наводиться на цели, но человек должен дать команду для поражения. При этом благодаря тому, что дроны интегрирован в систему Altra, возможны и роевые атаки.

Стоит заметить, что всего Украина получит 4 тысячи таких беспилотников.

К слову, канцлер Германии Олаф Шольц продолжает выступать против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

По мнению главы немецкого правительства, такие поставки станут "игрой в "русскую рулетку" с безопасностью Германии".

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