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Україна отримає від Німеччини дрони "міні-Taurus": Defense Express дізнався характеристики

Понеділок 02 грудня 2024 16:33
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Україна отримає від Німеччини дрони "міні-Taurus": Defense Express дізнався характеристики Фото: українські воїни отримають німецькі дрони, які прозвали "міні-Taurus" (helsing.ai)
Автор: Іван Носальський

Україна отримає від Німеччини далекобійні ударні дрони HХ-2, які прозвали "міні-Taurus". Такі безпілотники є аналогом російських "Ланцетів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

За даними порталу, HX-2 призначені для того, щоб знищувати ворожу бронетехніку, артилерію та інші цілі. При цьому максимальний радіус безпілотників німецької компанії Helsing становить 100 кілометрів.

Defense Express пише, що дрон важить 12 кілограмів, а бойова частина - в районі кількох кілограмів. На міні-Taurus можна встановлювати кумулятивний заряд і не тільки.

Максимальна швидкість HX-2 складає 220 кілометрів на годину. Він побудований за класичною схемою з Х-подібним крилом та хвостовим оперенням. Але дрон обладнаний одразу чотирма електромоторами замість одного, як у випадку з аналогами.

Військовий портал уточнює, що основною особливістю "міні-Taurus" є розвинений бойовий штучний інтелект. Це дозволяє безпілотнику бити по цілях навіть за умови активної роботи засобів радіоелектронної боротьби.

HX-2 може автоматично виявляти, розпізнавати та наводитися на цілі, але людина має дати команду для ураження. При цьому завдяки тому, що дрони інтегровані в систему Altra, можливі й ройові атаки.

Варто зауважити, що загалом Україна отримає 4 тисячі таких безпілотників.

До речі, канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує виступати проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, які можуть знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

На думку глави німецького уряду, такі постачання стануть "грою в "російську рулетку" з безпекою Німеччини".

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