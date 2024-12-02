Україна отримає від Німеччини дрони "міні-Taurus": Defense Express дізнався характеристики

Україна отримає від Німеччини далекобійні ударні дрони HХ-2, які прозвали "міні-Taurus". Такі безпілотники є аналогом російських "Ланцетів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

За даними порталу, HX-2 призначені для того, щоб знищувати ворожу бронетехніку, артилерію та інші цілі. При цьому максимальний радіус безпілотників німецької компанії Helsing становить 100 кілометрів.

Defense Express пише, що дрон важить 12 кілограмів, а бойова частина - в районі кількох кілограмів. На міні-Taurus можна встановлювати кумулятивний заряд і не тільки.

Максимальна швидкість HX-2 складає 220 кілометрів на годину. Він побудований за класичною схемою з Х-подібним крилом та хвостовим оперенням. Але дрон обладнаний одразу чотирма електромоторами замість одного, як у випадку з аналогами.

Військовий портал уточнює, що основною особливістю "міні-Taurus" є розвинений бойовий штучний інтелект. Це дозволяє безпілотнику бити по цілях навіть за умови активної роботи засобів радіоелектронної боротьби.

HX-2 може автоматично виявляти, розпізнавати та наводитися на цілі, але людина має дати команду для ураження. При цьому завдяки тому, що дрони інтегровані в систему Altra, можливі й ройові атаки.

Варто зауважити, що загалом Україна отримає 4 тисячі таких безпілотників.