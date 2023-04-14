Канада доставила в Польшу все обещанные Украине танки Leopard 2

Канада доставила в Польшу все восемь танков Leopard 2 в Польшу, которые планируют передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Аниты Ананд.

Министр отметила, что Канада будет продолжать поддерживать и предоставлять украинцам инструменты, необходимые для борьбы и победы в войне.

"Официально: все восемь боевых танков Leopard 2, Канада обещала Украине, прибыли в Польшу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы от Канады будут в Украине в ближайшие недели.

Канада предоставит украинским защитникам четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

Затем мы писали, что 4 февраля Канада направила Украине первый танк Leopard 2. Бронированную машину отправили в Европу самолетом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.