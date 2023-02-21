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Украина получит от Италии три системы ПВО, - Мелони

Фото: Джорджа Мелони, премьер Италии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Италия в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставит не только ЗРК SAMP-T, но и комплексы Skyguard и Spike.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы предоставили шестой пакет военной помощи Украине, который преимущественно концентрируется на противовоздушной обороне, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру... Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро соединить наши технологии. ЗРК SAMP-T - это очень важно, но в новом пакете помощи есть еще и другие системы ПВО - Skyguard и Spike", - отметила премьер.

По ее словам, сейчас стратегической целью является защита украинской критической инфраструктуры. Также Италия планирует помочь нашей стране с разминированием территорий.

Премьер Италии добавила, что во время ее визита состоялась передача Украине генераторов.

В свою очередь, Зеленский назвал шестой пакет помощи от Италии "мощным".

"SAMP-T - это очень серьезные технологии, мы над этим долго работали, и личное лидерство премьер-министра дало нам возможность получить эти системы. Кроме того, Украина получит еще две важные системы (ПВО - ред.), чтобы защищать жизнь наших людей", - заявил глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что Мелони 21 февраля прибыла в Киев с рабочим визитом.

Итальянский премьер заявила, что ее страна рассматривает передачу Украине дополнительных систем ПВО. О самолетах подобные разговоры не ведутся.

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Владимир ЗеленскийИталияПомощь УкраинеПВОВоенная помощь