Украина получит от Италии три системы ПВО, - Мелони

"Мы предоставили шестой пакет военной помощи Украине, который преимущественно концентрируется на противовоздушной обороне, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру... Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро соединить наши технологии. ЗРК SAMP-T - это очень важно, но в новом пакете помощи есть еще и другие системы ПВО - Skyguard и Spike", - отметила премьер.

По ее словам, сейчас стратегической целью является защита украинской критической инфраструктуры. Также Италия планирует помочь нашей стране с разминированием территорий.

Премьер Италии добавила, что во время ее визита состоялась передача Украине генераторов.

В свою очередь, Зеленский назвал шестой пакет помощи от Италии "мощным".

"SAMP-T - это очень серьезные технологии, мы над этим долго работали, и личное лидерство премьер-министра дало нам возможность получить эти системы. Кроме того, Украина получит еще две важные системы (ПВО - ред.), чтобы защищать жизнь наших людей", - заявил глава государства.