Україна отримає від Італії три системи ППО, - Мелоні

"Ми надали шостий пакет військової допомоги Україні, який переважно концентрується на протиповітряній обороні, щоб захистити цивільну інфраструктуру... Ми багато працювали над цим разом з Францією, щоб швидко поєднати наші технології. ЗРК SAMP-T - це дуже важливо, але у новому пакеті допомоги є ще й інші системи ППО - Skyguard і Spike", - зазначила прем'єр.

За її словами, наразі стратегічною метою є захист української критичної інфраструктури. Також Італія планує допомогти нашій країні з розмінуванням територій.

Прем’єр Італії додала, що під час її візиту відбулася передача Україні генераторів.

У свою чергу, Зеленський назвав шостий пакет допомоги від Італії "потужним".

"SAMP-T - це дуже серйозні технології, ми над цим довго працювали, і особисте лідерство прем'єр-міністра дало нам можливість отримати ці системи. Крім того, Україна отримає ще дві важливі системи (ППО - ред.), щоб захищати життя наших людей", - заявив голова держави.