Украина получит от Британии два военных корабля: что о них известно

Два тральщики для разминирования Sandown (MCMV) передаются из состава Королевских ВМС Вооруженным силам Украины в целях укрепления способности Украины действовать на море.

"Укрепление морских возможностей ВСУ, в частности, противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины.", - заявил министр обороны Грант Шаппс.

Отмечается, что корабли будут закуплены Украиной с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании.

“Эти корабли предоставят жизненно важный потенциал Украине, который поможет спасти жизни на море и открыть жизненно важные экспортные маршруты, которые были серьезно ограничены с тех пор, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение", - сказал Шаппс

Корабли Sandown (MCMV)

Корабли класса Sandown оснащены двумя дизельными двигателями, которые обеспечивают максимальную скорость 31.4 км/ч.

Суда оснащены тралами для поиска и обезвреживания мин. Кроме того, они имеют зенитное и противолодочное вооружение.

Корабли класса Sandown находятся на вооружении ВМС Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Сингапура.

Помощь Великобритании Украине

Ранее мы писали, что Великобритания и Норвегия создали "морскую коалицию" для помощи Украине. Объединение будет укреплять способности ведения боевых действий ВСУ на море.

Также мы писали, что ВСУ получили от Британии ракеты Martlet, которые помогут эффективнее бороться с дронами.

Ранее мы сообщали, что по словам министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона, Британия намерена сохранять уровень помощи Украины или даже увеличить его.

К слову, летом 2022 года стало известно, что ВМФ Великобритании обучает украинских военных управлять двумя тральщиками для разминирования класса Sandown.