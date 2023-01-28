Британия могла бы передать Украине истребители, но есть условие, - The Telegraph

Власти Британии могли бы одобрить передачу Украине истребителей. Впрочем, при отходе российских войск с оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

При этом издание не уточняет, о выводе российских войск на какие именно позиции идет речь.

Так, один высокопоставленный источник Королевских ВВС подчеркнул: "Никогда не говори никогда" в контексте возможности отправки самолетов, но отметил, что якобы "Сейчас это не приоритет".

Также источники рассказали, такой сценарий может произойти, "когда Россия будет выдворена из Украины, а украинцам нужно будет провести миссию воздушного контроля, чтобы защитить свое воздушное пространство".

То есть речь идет уже о возможности предоставления самолетов для патрулирования воздушного пространства Украины.

Впрочем, другой высокопоставленный источник в обороне обеспокоен тем, что Военно-Воздушные силы и Военно-Морской флот (ВМС и ВМФ) не вносят существенного вклада в поддержку украинских военных.

По мнению источников газеты, "украинцам нужно участие всех видов Вооруженных сил"

Собеседники в ВМС и ВМФ объяснили, что их вооружение сложнее в использовании и требует больше времени на подготовку.

В то же время издание напоминает, что ВМФ Великобритании с лета 2022 года учит украинцев управлять двумя минными тральщиками класса Sandown.

Напомним, в последнее время тема передачи Украине истребителей приобрела массовый характер.

Отметим, что в Белом доме уже допустили отправку Киеву F-16 и заявили, что готовы обсуждать этот вопрос.

Также мы писали, что Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей, если от Украины поступит запрос.

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