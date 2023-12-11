Україна отримає від Британії два військові кораблі: що про них відомо

Два тральщики для розмінування Sandown (MCMV) передаються зі складу Королівських ВМС Збройним силам України з метою зміцнення здатності України діяти на морі.

"Зміцнення морських можливостей ЗСУ, зокрема протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України", - заявив міністр оборони Грант Шаппс.

Зазначається, що кораблі буде закуплено Україною за допомогою експортно-кредитного агентства Великобританії.

"Ці кораблі нададуть життєво важливий потенціал Україні, який допоможе врятувати життя на морі та відкрити життєво важливі експортні маршрути, які були серйозно обмежені з того часу, як Путін почав своє незаконне повномасштабне вторгнення", - сказав Шаппс.

Кораблі Sandown (MCMV)

Кораблі класу Sandown оснащені двома дизельними двигунами, які забезпечують максимальну швидкість 31.4 км/год.

Судна оснащені тралами для пошуку та знешкодження мін. Крім того, вони мають зенітне та протичовнове озброєння.

Кораблі класу Sandown знаходяться на озброєнні ВМС Великобританії, Австралії, Нової Зеландії та Сінгапуру.

Допомога Великобританії Україні

Раніше ми писали, що Великобританія та Норвегія створили "морську коаліцію" для допомоги Україні. Об'єднання зміцнюватиме можливості ведення бойових дій ЗСУ на морі.

Також ми писали, що ЗСУ отримали від Британії ракети Martlet, які допоможуть ефективніше боротися із дронами.

Раніше ми повідомляли, що, за словами міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона, Британія має намір зберігати рівень допомоги України або навіть збільшити його.

До речі, влітку 2022 стало відомо, що ВМФ Великобританії навчає українських військових управляти двома тральщиками для розмінування класу Sandown.