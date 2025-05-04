Украина получит еще два Patriot. NYT узнало, кто поделится системами ПВО

По словам четырех нынешних и бывших чиновников США, система Patriot, которая базировалась в Израиле, является старой моделью и будет отправлена в Украину после ее капитального ремонта.

Чиновники, как отмечает NYT, отказались раскрыть отношение президента США Дональда Трампа к решению передать Украине новые системы ПВО, а также не уточнили, когда именно оно было принято: до или после его возвращения в Белый дом.

"Президент Трамп четко заявил: он хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились", - заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джеймс Хьюитт, отказавшись предоставить NYT какие-либо детали.

Сейчас, по информации NYT, украинская армия имеет на вооружении 8 систем Patriot. Две из них - находятся на восстановлении, сообщил один из американских чиновников. С системой от Израиля и одной от Германии или Греции украинские силы ПВО будут иметь в общем 10 Patriot.

Как отметило NYT, европейские страны владеют около 40 зенитно-ракетными комплексами, а у Германии и Греции вместе около 15 систем Patriot.