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Украина получит еще два Patriot. NYT узнало, кто поделится системами ПВО

Фото: еще две системы ПВО союзники передадут Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина уже этим летом получит систему противовоздушной обороны Patriot из Израиля. Еще одну систему может предоставить Германия или Греция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times.

По словам четырех нынешних и бывших чиновников США, система Patriot, которая базировалась в Израиле, является старой моделью и будет отправлена в Украину после ее капитального ремонта.

Чиновники, как отмечает NYT, отказались раскрыть отношение президента США Дональда Трампа к решению передать Украине новые системы ПВО, а также не уточнили, когда именно оно было принято: до или после его возвращения в Белый дом.

"Президент Трамп четко заявил: он хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились", - заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джеймс Хьюитт, отказавшись предоставить NYT какие-либо детали.

Сейчас, по информации NYT, украинская армия имеет на вооружении 8 систем Patriot. Две из них - находятся на восстановлении, сообщил один из американских чиновников. С системой от Израиля и одной от Германии или Греции украинские силы ПВО будут иметь в общем 10 Patriot.

Как отметило NYT, европейские страны владеют около 40 зенитно-ракетными комплексами, а у Германии и Греции вместе около 15 систем Patriot.

Украина ждет дополнительные системы Patriot

В прошлом году страны НАТО пообещали передать Украине 7 дополнительных систем Patriot. Как заявлял генсек НАТО Марк Рютте процесс поставки затянулся, но уже скоро они прибудут в Украину.

В то же время в прошлом году президент Владимир Зеленский заявлял, что для защиты неба Украины от российских ракет и дронов нужно 25 систем Patriot. А семи дополнительных систем хватит для прикрытия крупных городов Украины.

В апреле этого года Зеленский предложил купить системы Patriot в США. Но Киев пока все еще не получил официального ответа из Вашингтона.

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