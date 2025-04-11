Украина получит новый пакет военной помощи на 580 млн долларов от Британии и Норвегии

Великобритания и Норвегия помогут профинансировать доставку в Украину сотен тысяч беспилотников в рамках нового пакета военной поддержки в размере 580 миллионов долларов (450 миллионов фунтов стерлингов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии и Bloomberg .

Ожидается, что Британия и Норвегия в пятницу объявят о таком совместном пакете из существующих фондов финансирования на встрече партнеров Украины, которая состоится под председательством Соединенного Королевства и Германии в Брюсселе.

В Министерстве обороны Британии отмечают, что это поможет профинансировать "быструю" доставку украинской стороне беспилотных летательных аппаратов от первого лица (дронов FPV).

Также финансирование обеспечит ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования украинских военных, а также радарных систем и противотанковых мин.

Типы беспилотников, которые будут поставляться на линию фронта в Украине, будут закупаться у британских и украинских поставщиков. Пакет также поможет финансировать ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования.

Отмечается, что финансирование поступило во время того, как глава Минобороны Великобритании Джон Гили председательствует на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

По словам главы британского оборонного ведомства, работа такой Контактной группы (известная как заседание в формате "Рамштайн") имеет "жизненно важное значение, чтобы поставить Украину в самую сильную возможную позицию и усилить давление на Путина (российского диктатора Владимира Путина), чтобы помочь заставить его прекратить эту ужасную войну".

Помощь Украине от Британии

В Минобороны Великобритании отметили, что страна "полностью предана сотрудничеству с союзниками, чтобы усилить поддержку, чтобы Украина была в сильнейшей позиции для обеспечения мира, и наращивает поддержку - предоставляя 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 5,8 млрд долларов, - ред.) военной поддержки в этом году - больше, чем когда-либо прежде".

В британском оборонном ведомстве обращают внимание, что такая поддержка "имеет жизненно важное значение для европейской безопасности".

В прошлом месяце британский премьер-министр Кир Стармер объявил об историческом соглашении на сумму 1,6 миллиарда фунтов стерлингов для предоставления Украине более 5 тысяч ракет противовоздушной обороны.

Соединенное Королевство направило в Украину около 400 различных средств и средств:

12 февраля было объявлено о пакете стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов (включал беспилотники, танки и системы противовоздушной обороны),

19 декабря 2024 года Лондон объявил о пакете поддержки для Украины стоимостью 225 миллионов фунтов стерлингов (включал БПЛА, лодки и боеприпасы),

а 6 сентября прошлого года британская сторона заявила о предоставлении Украине 650 легких многоцелевых ракет в рамках оборонной помощи.

Также напомним, 24 февраля стало известно, что Британия предоставит крупнейший пакет военной помощи Украине в размере 4,5 млрд стерлингов (5,69 млрд долларов).

РБК-Украина писало, что в начале этого года Украина и Великобритания заключили соглашение о партнерстве на 100 лет. Историческое соглашение подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.