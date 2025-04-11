Україна отримає новий пакет військової допомоги у 580 млн доларів від Британії і Норвегії
Велика Британія та Норвегія допоможуть профінансувати доставку в Україну сотень тисяч безпілотників в рамках нового пакета військової підтримки у розмірі 580 мільйонів доларів (450 мільйонів фунтів стерлінгів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії та Bloomberg.
Очікується, що Британія та Норвегія у п'ятницю оголосять такий спільний пакет з існуючих фондів фінансування на зустрічі партнерів України, яка відбудеться під головуванням Сполученого Королівства та Німеччини в Брюсселі.
В Міністерстві оборони Великої Британії зазначають, що це допоможе профінансувати "швидку" доставку українській стороні безпілотних літальних апаратів від першої особи (дронів FPV).
Також фінансування забезпечить ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і обладнання українських військових, а також радарних систем і протитанкових мін.
Типи безпілотників, які постачатимуться на лінію фронту в Україні, будуть закуповуватись у британських та українських постачальників. Пакет також допоможе фінансувати ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і обладнання.
Зазначається, що фінансування надійшло під час того, як глава Міноборони Британії Джон Гілі головує на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі разом зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.
За словами очільника британського оборонного відомства, робота такої Контактної групи (відома як засідання у форматі "Рамштайн") має "життєво важливе значення, щоб поставити Україну в найсильнішу можливу позицію та посилити тиск на Путіна (російського диктатора Володимира Путіна), щоб допомогти змусити його припинити цю жахливу війну".
Допомога Україні від Британії
В Міноборони Британії наголосили, що країна "повністю віддана співпраці з союзниками, щоб посилити підтримку, щоб Україна була в найсильнішій позиції для забезпечення миру, і нарощує підтримку - надаючи 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (близько 5,8 млрд доларів, - ред.) військової підтримки цього року - більше, ніж будь-коли раніше".
В британському оборонному відомстві звертають увагу, що така підтримка "має життєво важливе значення для європейської безпеки".
Минулого місяця британський прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про історичну угоду на суму 1,6 мільярда фунтів стерлінгів для надання Україні понад 5 тисяч ракет протиповітряної оборони.
Сполучене Королівство надіслало в Україну близько 400 різних засобів і засобів:
- 12 лютого було оголошено про пакет вартістю 150 мільйонів фунтів стерлінгів (включав безпілотники, танки та системи протиповітряної оборони),
- 19 грудня 2024 року Лондон оголосив про пакет підтримки для України вартістю 225 мільйонів фунтів стерлінгів (включав БПЛА, човни та боєприпаси),
- а 6 вересня минулого року британська сторона заявила про надання Україні 650 легких багатоцільових ракет в рамках оборонної допомоги.
Також нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що Британія надасть найбільший пакет військової допомоги Україні у розмірі 4,5 млрд стерлінгів (5,69 млрд доларів).
РБК-Україна писало, що на початку цього року Україна та Британія уклали угоду про партнерство на 100 років. Історичну угоду підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.
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