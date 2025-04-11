Україна отримає новий пакет військової допомоги у 580 млн доларів від Британії і Норвегії

Велика Британія та Норвегія допоможуть профінансувати доставку в Україну сотень тисяч безпілотників в рамках нового пакета військової підтримки у розмірі 580 мільйонів доларів (450 мільйонів фунтів стерлінгів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії та Bloomberg .

Очікується, що Британія та Норвегія у п'ятницю оголосять такий спільний пакет з існуючих фондів фінансування на зустрічі партнерів України, яка відбудеться під головуванням Сполученого Королівства та Німеччини в Брюсселі.

В Міністерстві оборони Великої Британії зазначають, що це допоможе профінансувати "швидку" доставку українській стороні безпілотних літальних апаратів від першої особи (дронів FPV).

Також фінансування забезпечить ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і обладнання українських військових, а також радарних систем і протитанкових мін.

Типи безпілотників, які постачатимуться на лінію фронту в Україні, будуть закуповуватись у британських та українських постачальників. Пакет також допоможе фінансувати ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і обладнання.

Зазначається, що фінансування надійшло під час того, як глава Міноборони Британії Джон Гілі головує на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі разом зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

За словами очільника британського оборонного відомства, робота такої Контактної групи (відома як засідання у форматі "Рамштайн") має "життєво важливе значення, щоб поставити Україну в найсильнішу можливу позицію та посилити тиск на Путіна (російського диктатора Володимира Путіна), щоб допомогти змусити його припинити цю жахливу війну".

Допомога Україні від Британії

В Міноборони Британії наголосили, що країна "повністю віддана співпраці з союзниками, щоб посилити підтримку, щоб Україна була в найсильнішій позиції для забезпечення миру, і нарощує підтримку - надаючи 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (близько 5,8 млрд доларів, - ред.) військової підтримки цього року - більше, ніж будь-коли раніше".

В британському оборонному відомстві звертають увагу, що така підтримка "має життєво важливе значення для європейської безпеки".

Минулого місяця британський прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про історичну угоду на суму 1,6 мільярда фунтів стерлінгів для надання Україні понад 5 тисяч ракет протиповітряної оборони.

Сполучене Королівство надіслало в Україну близько 400 різних засобів і засобів:

12 лютого було оголошено про пакет вартістю 150 мільйонів фунтів стерлінгів (включав безпілотники, танки та системи протиповітряної оборони),

19 грудня 2024 року Лондон оголосив про пакет підтримки для України вартістю 225 мільйонів фунтів стерлінгів (включав БПЛА, човни та боєприпаси),

а 6 вересня минулого року британська сторона заявила про надання Україні 650 легких багатоцільових ракет в рамках оборонної допомоги.

Також нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що Британія надасть найбільший пакет військової допомоги Україні у розмірі 4,5 млрд стерлінгів (5,69 млрд доларів).

РБК-Україна писало, що на початку цього року Україна та Британія уклали угоду про партнерство на 100 років. Історичну угоду підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.