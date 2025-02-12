Танки, артиллерия и ракеты. Британия объявила о новом пакете для Украины

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет включать танки, артиллерию и ракеты различных видов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Джона Гили на заседании в формате "Рамштайн".

"Сейчас мы еще объявили о 150 млн фунтов на различные средства. Танки, артиллерийские средства. И ракеты "земля-воздух", "воздух-воздух". Потому что безопасность Украины - это мировая безопасность", - сказал Хили.

По его словам, стоимость нового пакета помощи для Украины будет составлять 150 млн фунтов стерлингов, что примерно составляет 187,5 млн долларов США.

Помощь Британии для Украины

Напомним, в начале февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми посещал Киев с визитом. Он объявил о выделении Украине помощи на 55 млн фунтов стерлингов (около 68,7 млн долларов). Средства будут направлены гуманитарную сферу и поддержку украинцев и украинского бизнеса.

Кроме того, в начале года Украина и Великобритания заключили соглашение о партнерстве на 100 лет. Историческое соглашение подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Недавно Рада ратифицировала соглашение с Великобританией о 100-летнем партнерстве.

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