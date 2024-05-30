RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит почти миллион снарядов до конца года в рамках инициативы Чехии, - Блинкен

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Инициатива Чехии позволит Украине уже до конца года получить почти миллион снарядов для артиллерии.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Чехии Яной Черноховой заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Особенно я хочу поприветствовать работу Чехии в том, чтобы найти по миру необходимые боеприпасы, в которых Украина нуждается на поле боя, включая снаряды калибров 155-мм и 152-мм. Это критически важно. До конца года мы ожидаем, что инициатива под руководством Чехии обеспечит почти миллион снарядов для Украины", - отметил госсекретарь. 

Он напомнил, что Чехия выделила 600 млн долларов для прямой военной помощи Украине, а также планирует предоставить технику стоимостью 6 млрд долларов. До конца года в Чехии хотят обучить 9 тысяч украинских защитников. 

При этом, как добавил Блинкен, Чехия помогает Украине ремонтировать устаревшую советскую технику, в том числе танки и гаубицы. 

Инициатива Чехии

Стоит заметить, что президент Чехии Петр Павел несколько месяцев назад объявил о том, что его страна нашла для Украины сотни тысяч артиллерийских снарядов.

После этого союзники Украины выделили средства, чтобы закупить эти снаряды и поставить их украинским защитникам.

Недавно премьер Чехии Петр Фиала анонсировал передачу Украине первой партии снарядов в ближайшие дни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЧехияЭнтони БлинкенПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине