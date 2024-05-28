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Украина в ближайшие дни получит первые снаряды в рамках инициативы Чехии, - Фиала

Прага, Вторник 28 мая 2024 22:20
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Украина в ближайшие дни получит первые снаряды в рамках инициативы Чехии, - Фиала Фото: Петр Фиала, премьер-министр Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским защитникам уже в ближайшие дни предоставят артиллерийские снаряды, которые закупили в рамках чешской инициативы.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron’s.

Он рассказал, что пятнадцать стран Евросоюза и НАТО собрали на снаряды для Украины уже более 1,6 миллиарда евро.

"Первые десятки тысяч 155-миллиметровых боеприпасов будут поставлены в июне. Украина может ожидать первую партию в ближайшие дни", - отметил Фиала.

Премьер также уточнил, что с начала полномасштабной войны Украина получила от союзников 918 единиц тяжелой техники, почти 21 миллион боеприпасов среднего калибра и 1,7 миллиона боеприпасов и ракет крупного калибра.

Инициатива Чехии

Стоит заметить, что президент Чехии Петр Павел предложил закупить артиллерийские снаряды для Украины у третьих стран после того, как ЕС не выполнил свое обещание передать украинским защитникам миллион снарядов за год.

После этого союзники Украины начали выделять средства на закупку снарядов. Изначально в Киеве ожидали, что боеприпасы начнут поставлять в апреле, но этого так и не произошло.

Всего украинским защитникам могут передать до 1,5 млн снарядов в рамках инициативы Чехии, заявлял в марте министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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