Украина в ближайшие дни получит первые снаряды в рамках инициативы Чехии, - Фиала

Украинским защитникам уже в ближайшие дни предоставят артиллерийские снаряды, которые закупили в рамках чешской инициативы.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron’s .

Он рассказал, что пятнадцать стран Евросоюза и НАТО собрали на снаряды для Украины уже более 1,6 миллиарда евро.

"Первые десятки тысяч 155-миллиметровых боеприпасов будут поставлены в июне. Украина может ожидать первую партию в ближайшие дни", - отметил Фиала.

Премьер также уточнил, что с начала полномасштабной войны Украина получила от союзников 918 единиц тяжелой техники, почти 21 миллион боеприпасов среднего калибра и 1,7 миллиона боеприпасов и ракет крупного калибра.