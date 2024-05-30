Україна отримає майже мільйон снарядів до кінця року в рамках ініціативи Чехії, - Блінкен

"Особливо я хочу привітати роботу Чехії у тому, щоб знайти у світі необхідні боєприпаси, яких Україна потребує на полі бою, включаючи снаряди калібрів 155-мм та 152-мм. Це критично важливо. До кінця року ми очікуємо, що ініціатива під керівництвом Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України", - наголосив держсекретар.

Він нагадав, що Чехія виділила 600 млн доларів для прямої військової допомоги Україні, а також планує надати техніку вартістю 6 млрд доларів. До кінця року у Чехії хочуть навчити 9 тисяч українських захисників.

При цьому, як додав Блінкен, Чехія допомагає Україні ремонтувати застарілу радянську техніку, зокрема танки та гаубиці.