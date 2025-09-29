Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Украине могут передать шведские многоцелевые истребители Gripen. Детали поставок пока неизвестны.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью BBC заявил заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
По словам Гаврилюка, "ожидаются" дополнительные поставки истребителей F-16, Mirage и даже Gripen.
Он не раскрыл, когда именно и сколько истребителей получит Украина. По его словам, "когда увидите в небе", тогда и будет понятно.
На уточняющий вопрос о том, действительно ли Украина получит все вышеупомянутые самолеты - F-16, Mirage и Gripen - генерал ответил:
"Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду".
Стоит заметить, что по состоянию на сегодня Украине истребители Gripen не предоставляли, их поставки также не анонсировали.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон 3 сентября отмечал, что Украине могут продать истребители Gripen, но только после завершения полномасштабной войны.
Gripen
Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой легкий истребитель, произведенный шведской компанией Saab. Существует несколько модификаций: Gripen C/D (старые версии) и новые E/F. Модель C вооружена 27-мм пушкой Mauser, имеет восемь точек подвески вооружения и может нести ракеты класса "воздух-воздух", - а также управляемые бомбы и ракеты класса "воздух-земля".
Gripen уже используется в ряде стран и продолжает расширять сферу своего применения.