Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны

Киев, Понедельник 29 сентября 2025 17:38
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Автор: Иван Носальский

Украине могут передать шведские многоцелевые истребители Gripen. Детали поставок пока неизвестны.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью BBC заявил заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По словам Гаврилюка, "ожидаются" дополнительные поставки истребителей F-16, Mirage и даже Gripen.

Он не раскрыл, когда именно и сколько истребителей получит Украина. По его словам, "когда увидите в небе", тогда и будет понятно.

На уточняющий вопрос о том, действительно ли Украина получит все вышеупомянутые самолеты - F-16, Mirage и Gripen - генерал ответил:

"Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду".

Стоит заметить, что по состоянию на сегодня Украине истребители Gripen не предоставляли, их поставки также не анонсировали.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон 3 сентября отмечал, что Украине могут продать истребители Gripen, но только после завершения полномасштабной войны.

Gripen

Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой легкий истребитель, произведенный шведской компанией Saab. Существует несколько модификаций: Gripen C/D (старые версии) и новые E/F. Модель C вооружена 27-мм пушкой Mauser, имеет восемь точек подвески вооружения и может нести ракеты класса "воздух-воздух", - а также управляемые бомбы и ракеты класса "воздух-земля".

Gripen уже используется в ряде стран и продолжает расширять сферу своего применения.

