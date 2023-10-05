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Украина получит больше систем ПВО по результатам визита Зеленского в Испанию, - Кулеба

Четверг 05 октября 2023 16:15
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Украина получит больше систем ПВО по результатам визита Зеленского в Испанию, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина получит больше систем противовоздушной обороны по результатам визита президента Украины Владимира Зеленского в Испанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

Он отметил, что на саммите Европейского политического сообщества решения принимаются на двусторонних встречах. Зеленский уже провел несколько из них.

По словам Кулебы, на фоне российского теракта в Купянском районе, из-за чего погибли 49 человек, ключевая тема разговоров - это ПВО, зенитные системы, антидроновое оружие, средства радиотехнической борьбы. То есть все то, что позволит Украине предотвращать подобные трагедии и подавить способность россиян бомбить наши мирные города и села.

"У президента есть конкретные договоренности, я сейчас не могу их озвучивать, но больше таких систем будет в Украине по результатам визита президента в Гранаду", - добавил министр.

Визит Зеленского в Испанию

Сегодня президент Украины находится с визитом в Гранаде (Испания). Там проходит саммит Европейского политического сообщества, в котором принял участие Зеленский.

Президент также провел ряд двусторонних встреч. В частности, он обсудил с премьером Испании Педро Санчесом новый пакет помощи нашему государству и перспективы вступления Украины в ЕС.

Зеленский также обсудил усиление противовоздушной обороны Украины с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба ПВО Испания
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