Украина получит 50 млн евро от Совета Европы на жилье для переселенцев

Украина и Банк развития Совета Европы подписали рамочное соглашение о займе объемом 50 млн евро для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Council of Europe Development Bank.
Этот проект предусматривает предоставление более 1100 льготных ипотечных кредитов для семей ВПО. Заметим, что условия ипотеки содержат фиксированную процентную ставку 3%, срок погашения до 30 лет, а также возможность подать заявку через портал "Дія".
В перспективе сотрудничество между БРЕ и Украиной предусматривает запуск отдельной программы льготного кредитования для ветеранов и граждан, пострадавших в результате войны.
Это уже вторая договоренность с БРРЕ, направленная на поддержку жилищного сектора в Украине. Первое соглашение на 100 миллионов евро было заключено в 2024 году - оно предусматривало предоставление компенсаций за разрушенное жилье через выдачу жилищных сертификатов (проект HOME). В рамках этой программы более 7600 украинцев уже получили новое жилье.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине за два года работы программы "еВідновлення" ею воспользовались почти 100 тысяч украинских семей, которые получили средства для восстановления поврежденных домов или приобрели новые за жилищные сертификаты.
Добавим, недавно в Верховной Раде высказались за расширение программы "еВідновлення".
Читайте в отдельном материале о том, как присоединиться к программе "еВідновлення".
К слову, в начале апреля Шмыгаль рассказал, что Всемирный банк выделит Украине финансирование в размере 423 миллионов долларов. Как уточнил чиновник, данные средства будут направлены на восстановление транспортной инфраструктуры.
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