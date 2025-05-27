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Украина получит 50 млн евро от Совета Европы на жилье для переселенцев

Вторник 27 мая 2025 18:04
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Украина получит 50 млн евро от Совета Европы на жилье для переселенцев Иллюстративное фото: Украина получит 50 млн евро от Совета Европы на жилье для переселенцев (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина и Банк развития Совета Европы подписали рамочное соглашение о займе объемом 50 млн евро для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Council of Europe Development Bank.

Этот проект предусматривает предоставление более 1100 льготных ипотечных кредитов для семей ВПО. Заметим, что условия ипотеки содержат фиксированную процентную ставку 3%, срок погашения до 30 лет, а также возможность подать заявку через портал "Дія".

В перспективе сотрудничество между БРЕ и Украиной предусматривает запуск отдельной программы льготного кредитования для ветеранов и граждан, пострадавших в результате войны.

Это уже вторая договоренность с БРРЕ, направленная на поддержку жилищного сектора в Украине. Первое соглашение на 100 миллионов евро было заключено в 2024 году - оно предусматривало предоставление компенсаций за разрушенное жилье через выдачу жилищных сертификатов (проект HOME). В рамках этой программы более 7600 украинцев уже получили новое жилье.

Программа "еВідновлення"

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине за два года работы программы "еВідновлення" ею воспользовались почти 100 тысяч украинских семей, которые получили средства для восстановления поврежденных домов или приобрели новые за жилищные сертификаты.

Добавим, недавно в Верховной Раде высказались за расширение программы "еВідновлення".

Читайте в отдельном материале о том, как присоединиться к программе "еВідновлення".

К слову, в начале апреля Шмыгаль рассказал, что Всемирный банк выделит Украине финансирование в размере 423 миллионов долларов. Как уточнил чиновник, данные средства будут направлены на восстановление транспортной инфраструктуры.

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