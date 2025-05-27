Украина получит 50 млн евро от Совета Европы на жилье для переселенцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Council of Europe Development Bank.

Этот проект предусматривает предоставление более 1100 льготных ипотечных кредитов для семей ВПО. Заметим, что условия ипотеки содержат фиксированную процентную ставку 3%, срок погашения до 30 лет, а также возможность подать заявку через портал "Дія".

В перспективе сотрудничество между БРЕ и Украиной предусматривает запуск отдельной программы льготного кредитования для ветеранов и граждан, пострадавших в результате войны.

Это уже вторая договоренность с БРРЕ, направленная на поддержку жилищного сектора в Украине. Первое соглашение на 100 миллионов евро было заключено в 2024 году - оно предусматривало предоставление компенсаций за разрушенное жилье через выдачу жилищных сертификатов (проект HOME). В рамках этой программы более 7600 украинцев уже получили новое жилье.