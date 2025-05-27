Україна отримає 50 млн євро від Ради Європи на житло для переселенців
Україна та Банк розвитку Ради Європи підписали рамкову угоду про позику обсягом 50 млн євро для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Council of Europe Development Bank.
Цей проект передбачає надання понад 1100 пільгових іпотечних кредитів для родин ВПО. Зауважимо, що умови іпотеки містять фіксовану процентну ставку 3%, термін погашення до 30 років, а також можливість подати заявку через портал "Дія".
У перспективі співпраця між БРРЄ та Україною передбачає запуск окремої програми пільгового кредитування для ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок війни.
Це вже друга домовленість із БРРЄ, спрямована на підтримку житлового сектору в Україні. Перша угода на 100 мільйонів євро була укладена у 2024 році - вона передбачала надання компенсацій за зруйноване житло через видачу житлових сертифікатів (проєкт HOME). У рамках цієї програми понад 7600 українців уже отримали нове житло.
Програма "єВідновлення"
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні за два роки роботи програми "єВідновлення" нею скористалися майже 100 тисяч українських родин, які отримали кошти для відновлення пошкоджених домівок або придбали нові за житлові сертифікати.
Додамо, нещодавно у Верховній Раді висловилися за розширення програми "єВідновлення".
Читайте в окремому матеріалі про те, як долучитись до програми "єВідновлення".
До слова, на початку квітня Шмигаль розповів, що Світовий банк виділить Україні фінансування у розмірі 423 мільйонів доларів. Як уточнив чиновник, дані кошти спрямуються на відновлення транспортної інфраструктури.
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