Украина получит 150 боевых самолетов "Грипен", первые будут уже в 2026 году, - Зеленский

Зеленский проинформировал, что вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Он подчеркнул, что это амбициозная задача, и ее надо выполнить.

"Сейчас исторический шаг - договоренность со Швецией о боевых самолетах "Грипен", и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", - написал президент.

Глава государства добавил, что "Грипены" для Украины являются частью гарантий безопасности. То есть такие Воздушные силы, которые смогут защитить украинское небо на 100%. Президент подчеркнул, что это историческое достижение.

"Такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать. Швеция, спасибо", - резюмировал Зеленский.