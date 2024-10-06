В Киеве сильный дождь: подтопления в нескольких районах, отменены все экскурсии
6 октября в Киеве идет ливень. Из-за сильного дождя произошли подтопления в нескольких районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА, Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации.
Несмотря на то, что городские службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий непогоды, система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на такое количество осадков.
"Гидрослужбы "Киевавтодора" устраняют подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. И дежурят на местах возможных подтоплений", - говорится в сообщении КГГА.
В КГГА просят водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.
Отменены все экскурсии
В связи с тревогами и непогодой в Киеве отменены все экскурсии.
"Мы работаем над тем, чтобы перенести экскурсии на ближайшее время. О новых датах сообщим дополнительно", - предупреждают в управлении туризма.
Важные телефоны
- При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор": 0442847419.
- Если упало дерево или сломались ветки - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстрой": 0442724018.
- Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
- При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.
- При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефону: 0503873542.
Также можно обращаться в Контактный центр города Киева
- по номеру: 1551 - со стационарного и мобильного, 0442057337 - из междугородного;
- с помощью официального веб-портала: https://1551.gov.ua/;
- с помощью мобильного приложения "1551";
- с помощью чат-ботов Telegram: @Kontaktny_centre_1551_bot или Viber: 1551Official.
Погода в Киеве
Синоптики предупреждали, что выходные, 5-6 октября в Украине будут дождливыми. Причиной тому - циклон, который зайдет в Украину. Кроме того, в этот уикэнд ожидались сильные магнитные бури.
Что касается общей картины октября, то месяц обещает быть теплее обычного с дождями в пределах нормы. Стоит отметить, что несмотря на прогнозы синоптиков о вроятных заморозков, сентябрь 2024 оказался самым теплым в Киеве с 1881 года.
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