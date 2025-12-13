Украина в обновленном мирном плане отвергла отказ от Донбасса и НАТО, - NYT

Издание отмечает, что обновленная версия документа, которую подготовила Украина, состоит из 20 пунктов. Из него выбросили большинство моментов, которые были неприемлемы для Киева и открыто отвечали интересам российского режима - что потенциально сделало план неприемлемым уже для Кремля.

Украина требует правовых гарантий защиты от будущей агрессии России. В частности, предлагается утвердить эти гарантии в Конгрессе США, чтобы сделать их обязательными к исполнению любым американским президентом. Украина достаточно научена уроками Будапештского меморандума и не собирается доверять США "на слово".

Также Киев не собирается выполнять требования президента США Дональда Трампа, который недавно заявил, что Украина должна отказаться от ряда своих территорий. Лидеры Европы и президент Украины Владимир Зеленский считают, что отказ просто вознаградит российский режим за агрессию.

"Из предложения изъяты части первоначального плана Трампа, которые пересекали границы, разрешенные Украиной... Украина должна сохранить контроль над районами на востоке Украины, которые, согласно плану Трампа, она должна была бы уступить", - пишет издание.

Еще одно важное изменение - Украина отвергает требование США отказаться от вступления в НАТО. Потенциально это делает план Украины неприемлемым для России, которая не только хочет оккупировать как можно больше украинской территории, но и помешать Киеву вступить в Альянс.

Ожидается, что дальнейшие переговоры, в том числе по украинской версии мирного плана, продолжатся в понедельник, 15 декабря.