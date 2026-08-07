США ударили санкциями по "теневой банковской системе" Ирана

США пытаются ликвидировать сеть обменных пунктов валют и подставных компаний. Они помогают Ирану скрыто перемещать сотни миллионов долларов банками мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента Томми Пиготта, передает Министерство финансов США.

По данным Госдепа, это уже восьмое в 2026 году мероприятие Управления по контролю за иностранными активами, направленное против "теневой банковской системы" Ирана.

Он отметил, что этот шаг является продолжением политики администрации президента США Дональда Трампа по поводу "максимального давления" на Иран.

Через эти сети Тегеран:

По словам Пиготта, "сегодня Министерство финансов США приняло меры, чтобы ликвидировать сеть" таких обменных пунктов валют и подставных компаний.

Ранее РБК-Украина писало, что согласно сообщению на сайте Министерства финансов США сняли санкции с двух самолетов и трех авиакомпаний, связанных с Корпусом стражей Исламской революции.

Также 29 июля две иранские компании и 8 танкеров попали под экономические ограничения США.