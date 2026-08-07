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Главная » Бизнес » Экономика

США ударили санкциями по "теневой банковской системе" Ирана

22:12 07.08.2026 Пт
2 мин
Это уже восьмые подобные ограничения в 2026 году
aimg Елена Бджола
США ударили санкциями по "теневой банковской системе" Ирана Фото: Министерство финансов СШA (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

США пытаются ликвидировать сеть обменных пунктов валют и подставных компаний. Они помогают Ирану скрыто перемещать сотни миллионов долларов банками мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента Томми Пиготта, передает Министерство финансов США.

США приняли санкции против банков-партнеров Ирана

По словам Пиготта, "сегодня Министерство финансов США приняло меры, чтобы ликвидировать сеть" таких обменных пунктов валют и подставных компаний.

Через эти сети Тегеран:

  • получал доступ к доходам от продажи нефти,
  • обходил санкции, используя для отмывания средств компании-посредники.

Он отметил, что этот шаг является продолжением политики администрации президента США Дональда Трампа по поводу "максимального давления" на Иран.

Перекрываются ресурсы, используемые режимом для:

  • угрозы региональной стабильности,
  • поддержки терроризма,
  • развития своих военных возможностей.

Кто в списках

По данным Госдепа, это уже восьмое в 2026 году мероприятие Управления по контролю за иностранными активами, направленное против "теневой банковской системы" Ирана.

В перечень попали:

  • иранские банки,
  • связанные с ними подставные компании,
  • обменные пункты и их руководители,
  • крупные финансисты,
  • импортеры и экспортеры, использующие эти финансовые сети для отмывания и возврата доходов в Иран.

Ранее РБК-Украина писало, что согласно сообщению на сайте Министерства финансов США сняли санкции с двух самолетов и трех авиакомпаний, связанных с Корпусом стражей Исламской революции.

Также 29 июля две иранские компании и 8 танкеров попали под экономические ограничения США.

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