Украина официально согласовала роуминговый безвиз с ЕС: когда стартует

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это решение является частью процедуры финализации так называемого "роумингового безвиза" - присоединения Украины к политике Roam like at Home.

Ожидается, что с 1 января 2026 года украинцы смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС без дополнительных расходов, а граждане ЕС - на аналогичных условиях в Украине.

"Это часть процедуры финализации приобретения роумингового безвиза", - отметил Шмыгаль во время заседания.

Он подчеркнул, что такое решение не только уменьшит расходы граждан, но и является важным шагом на пути евроинтеграции Украины, подтверждением ее постепенного вхождения в цифровое пространство Европейского Союза.

Роуминг для украинцев в ЕС

В феврале 2023-го Европейская комиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а в прошлом году Европейский Совет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС, а Кабинет министров, в свою очередь, создал условия для получения страной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

Ожидалось, что страны ЕС предоставят Украине доступ к своей зоне роуминга до завершения весны.