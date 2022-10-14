В пятницу, 14 октября, Украина возглавила Совет управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра финансов Украины Сергея Марченко.

"Только что я был избран Председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ на 2023 год", - говорится в сообщении.

По словам Марченко, такое решение было принято единогласно всеми управляющими странами-членами Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Министр подчеркнул, что это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ.

"Это большая честь представлять Украину на международной финансовой арене. Новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами членами Всемирного Банка и МВФ", - добавил Марченко.

Министр добавил, что за это долгое время удалось сформировать надежные и прозрачные партнерские отношения, а также поблагодарил друзей и партнеров за доверие.