Украина возглавила Совет управляющих Всемирного Банка и МВФ
В пятницу, 14 октября, Украина возглавила Совет управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра финансов Украины Сергея Марченко.
"Только что я был избран Председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ на 2023 год", - говорится в сообщении.
По словам Марченко, такое решение было принято единогласно всеми управляющими странами-членами Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Министр подчеркнул, что это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ.
"Это большая честь представлять Украину на международной финансовой арене. Новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами членами Всемирного Банка и МВФ", - добавил Марченко.
Министр добавил, что за это долгое время удалось сформировать надежные и прозрачные партнерские отношения, а также поблагодарил друзей и партнеров за доверие.
Напомним, что Украина получила 1,3 млрд. долларов экстренного финансирования от МВФ.
Также Минфин обсудил новую кредитную программу с представителями МВФ.
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