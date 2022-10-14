Україна очолила Раду керуючих Світового Банку та МВФ
У п'ятницю, 14 жовтня, Україна очолила Раду керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра фінансів України Сергія Марченка.
"Щойно я був обраний Головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік", - йдеться у повідомленні.
За словами Марченка, таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Міністр підкреслив, що це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ.
"Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, та країнами членами Світового Банку та МВФ", - додав Марченко.
Міністр додав, що за цей довгий час вдалося сформувати надійні та прозорі партнерські відносини, а також подякував друзям та партнерам за довіру.
Нагадаємо, що Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ.
Також Мінфін України обговорив нову кредитну програму з представниками МВФ.
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