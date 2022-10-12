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Минфин Украины обсудил новую кредитную программу с представителями МВФ

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Среда 12 октября 2022 18:19
Минфин Украины обсудил новую кредитную программу с представителями МВФ Фото: Министр финансов Украины Сергей Марченко, полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина обсуждает с МВФ возможность новой кредитной программы для обеспечения приоритетных расходов госбюджета Украины в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов Украины.

"В рамках рабочего визита в США, где проходит Ежегодное собрание Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, министр финансов Украины Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ для обсуждения дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Именно там состоялась встреча с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой, во время которой стороны обсудили возможность новой кредитной программы. Она должна обеспечить приоритетные расходы госбюджета Украины в 2023 году.

"Сегодня мы наблюдаем постепенное восстановление экономики Украины, однако, в условиях активных боевых действий, для нас очень важно запустить программу сотрудничества с МВФ, для обеспечения стабильности финансовой системы", - заявил Марченко.

По его словам, потребности Украины в дополнительном финансировании в 2023 году достигают 3,5 млрд долларов ежемесячно. Также министр добавил, что дальнейшее сотрудничество с МВФ является одним из важнейших приоритетов для Украины. Марченко выразил надежду на определение сторонами условий для запуска новой программы сотрудничества в ближайшем будущем.

Напомним, что у МВФ анонсировали долгосрочную программу кредитования для Украины.

Напомним, во вторник, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой заявил, что МВФ планирует выделить Украине новый транш в размере 1,4 миллиарда долларов.

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Министерство финансов Украины МВФ
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