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Украина ожидает от МАГАТЭ четкой оценки преступных действий России, - МИД

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Пятница 23 июня 2023 01:45
Украина ожидает от МАГАТЭ четкой оценки преступных действий России, - МИД Фото: МИД ждет от МАГАТЭ оценки преступлений РФ в Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Захватив Запорожскую АЭС, Россия грубо нарушила международное право и нормы, касающиеся ядерной безопасности, а также семь основополагающих принципов, установленных МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

"Минирование и другие формы милитаризации ЗАЭС со стороны России представляют непосредственную угрозу ядерному инциденту на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Ожидаем четкой оценки Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу преступных действий России", - отметили в МИД.

В Министерстве призвали международное сообщество, в частности G7 и Европейский Союз немедленно принять меры по предотвращению ядерной катастрофы на ЗАЭС.

По информации украинских разведывательных органов, РФ рассматривает сценарий совершения террористического акта на временно оккупированной АЭС. Такой теракт будет иметь глобальные последствия.

В МИДе предлагают ужесточить ограничительные меры в отношении российского атомного сектора и военно-промышленного комплекса и принять неотложные меры для обеспечения безопасности и защиты ядерной энергетической инфраструктуры в регионе

Возможность теракта на ЗАЭС

Сегодня Владимир Зеленский рассказал, что ему доложили о планах российских оккупантов совершить теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Президент поручил министру внутренних дел Игорю Клименко провести разъяснительную работу с гражданами из-за ядерной угрозы.

Зеленский отметил, что Украина провела брифинг для стран-партнеров по ситуации на Запорожской АЭС и проинформировала союзников о планах россиян.

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Запорожская АЭС МИД Украины МАГАТЭ
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