Україна очікує від МАГАТЕ чіткої оцінки щодо злочинних дій Росії, - МЗС

Захопивши Запорізьку АЕС, Росія грубо порушила міжнародне право та норми, які стосуються ядерної безпеки, а також сім основоположних принципів, які були встановлені МАГАТЕ щодо забезпечення ядерної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України .

"Мінування та інші форми мілітаризації ЗАЕС з боку Росії становлять безпосередню загрозу ядерного інциденту на найбільшій в Європі атомній електростанції. Очікуємо чіткої оцінки Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо злочинних дій Росії", - зазначили в МЗС.

У Міністерстві закликали міжнародну спільноту, зокрема G7 та Європейський Союз негайно вжити заходів для запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС.

За інформацією українських розвідувальних органів, РФ розглядає сценарій скоєння терористичного акту на тимчасово окупованій АЕС. Такий теракт матиме глобальні наслідки.

У МЗС пропонують посилити обмежувальні заходи щодо російського атомного сектора та військово-промислового комплексу та вжити невідкладних заходів для забезпечення безпеки та захисту ядерної енергетичної інфраструктури в регіоні

Можливість теракту на ЗАЕС

Сьогодні Володимир Зеленський розповів, що йому доповіли про плани російських окупантів вчинити теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Президент доручив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку провести роз'яснювальну роботу з громадянами через ядерну загрозу.

Зеленський зазначив, що Україна провела брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій АЕС та проінформувала союзників про плани росіян.