ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина ожидает от ЕС введения санкций против "Росатома"

Новина українською →
Понедельник 09 января 2023 16:58
Украина ожидает от ЕС введения санкций против "Росатома" Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина ожидает, что Европейский союз включит российскую государственную компанию по атомной энергии "Росатом" в следующий раунд санкций из-за войны в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Украинский премьер после переговоров в Киеве с вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом заявил, что российская атомная энергетика должна быть наказана за полномасштабное вторжение в Украину.

Россия оккупировала Запорожскую АЭС в марте прошлого года, а российский диктатор Владимир Путин издал указ в октябре о передаче контроля над станцией от украинского "Энергоатом" российской компании "Росатом".

"Мы ожидаем, что 10-й пакет санкций ЕС будет содержать ограничения против российской атомной промышленности, в частности, против "Росатома". Агрессор должен быть наказан за нападения на энергетическую отрасль Украины и преступления против экологии", - заявил Шмыгаль.

Напомним, оккупанты продолжают свозить на Запорожскую АЭС свой персонал, а также заставляют украинских работников станции подписывать контракты.

Что происходит на ЗАЭС - РБК-Украина на условиях анонимности рассказал ее сотрудник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Росатом Денис Шмыгаль Евросоюз Война России против Украины
NEWS
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России