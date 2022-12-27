Что происходит на ЗАЭС и как Энергодар переживает российскую оккупацию

Россия продолжает терроризировать мирные города Украины, не только обстреливая энергетическую инфраструктуру, но и взяв в заложники крупнейшую атомную станцию Европы. Происходящее на ЗАЭС – РБК-Украина на условиях анонимности рассказал ее сотрудник.

В начале марта российская армия захватила Запорожскую атомную электростанцию и город Энергодар. С этого времени персонал станции и местные жители живут по диктаторским правилам, подвергаясь репрессиям за проукраинскую позицию.

Ситуация на ЗАЭС сложная, никто не знает, какие планы у врага на крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг нее. Оккупанты периодически обстреливают станцию и территорию возле нее, играя с огнем, но обвиняют в этом украинскую сторону.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. По результатам работы в отчете миссия заявила, что существует "срочная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на станции. Впрочем, выполнение этого остается под вопросом.

О ситуации в городе и на самой атомной станции рассказал РБК-Украина работник оккупированной ЗАЭС, имя которого мы не будем называть для его безопасности.

Какая ситуация в Энергодаре

В городе и на станции прямо сейчас все тихо, почти ничего не происходит. По словам местного жителя, населенный пункт продолжает жить своей жизнью, только иногда что-то взрывается и выключается свет, исчезает вода и интернет.

Каждую ночь местные слушают как бомбят города на свободной стороне реки, надеясь, что никто не пострадает. Вместе с тем наш собеседник отметил, что за последние два месяца "прилетов" по городу почти не было. Раз взорвали трансформатор, а вообще ситуация спокойная.

Отношение россиян к местным жителям не меняется с первого дня оккупации. Всех, кто делает то, что им не нравится, бросают "на подвал".

"Что касается техники, я максимум, что видел, – это БТР и вертолет. Они размещают свою технику где-то в районе СХОЯТ (Сухое хранилище отработанного ядерного топлива, - ред.), но я там не был. Обычно они ездят на своей технике ночью по селах, в полной темноте", – рассказал местный житель.

Какая ситуация на ЗАЭС

Работник Запорожской АЭС говорит, что оккупанты в городе и на станции долго не задерживаются: примерно каждый месяц-два они меняются. По его словам, россияне насколько все хаотично и странно делают, что кажется, будто сами не понимают, зачем это все. К примеру, они устанавливают новые кабины пропуска на проходных, похожие на такие как в аэропортах.

"Еще строят укрепления на площадке ЗАЭС, что-то похожее на ДОТы (капитальное железобетонное фортификационное сооружение для прикрытия артиллерийского оружия, - ред.). Хотя это самая тупая идея обороняться именно на территории ЗАЭС, потому что сама станция и город находятся в низине, а обороняться внизу, думаю, очень плохая идея. А еще солдаты тусуются ночью на блоках у окон, типа охраняют. Может, думают, что кто-то их будет штурмовать с реки", – рассказал изданию работник станции.

Есть ли риск потенциальной катастрофы на ЗАЭС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что авария на этой станции станет ударом во многих странах, все будет зависеть только от направления и силы ветра.

В случае аварии на станции последствия угрожают всему миру. Под радиоактивным ударом окажутся миллионы людей, стран, земель и вод, считает специалист НАН Украины Иван Ковалец, обнародовавший математическую симуляцию аварийной ситуации на ЗАЭС.

Последствия взрыва на Запорожской АЭС, как показано на расчетах ученого, могут ощутить на юге Украины, в Крыму, Румынии и Болгарии. Также произойдет радиоактивное загрязнение территории Черного моря. Впрочем, все же ситуация будет зависеть от метеорологических условий, а точнее "куда ветер подует".

Как рассказал изданию работник станции, вся сложность работы в том, что россияне повсюду ходят с автоматами, а представители "Росатома" пытаются влезать в рабочие процессы, даже блокируют пропуски персонала. Это уже привело к тому, что на блочных щитах управления в некоторых сменах не хватает даже минимального количества людей. Обходчики работают по одному вместо трех.

"Если людей станет меньше, то персоналу, который еще пускают на станцию, придется больше работать, меньше спать и отдыхать. Накапливается стресс, который и так присутствует из-за военных. Теряется внимание, а это все приводит к ошибкам. Если возникнет какая-то внештатная ситуация, эта совокупность ошибок может привести к плохим последствиям", – считает он.

Впрочем, по словам работника ЗАЭС, рисков какой-либо аварии или катастрофы по состоянию на сейчас нет. "Реакторы стоят, дизель-генераторы готовы, работают две линии, по которым питаются системы безопасности. Если коротко, то пока россияне не захотят устроить эту катастрофу, то катастрофы не будет", – отметил собеседник.

Сейчас станция не работает в сеть, а наоборот питается от украинской сети для безопасной работы, которая возможна в таких условиях.

"Сейчас 4 блока полностью остановлены, и 2 блока работают на отопление города. По поводу минирования – все сложно. Они заминировали всю береговую линию, оттуда часто доносятся взрывы. Скорее всего, собаки находят эти мины, поэтому они детонируют", – добавил он.

В каких условиях работают работники ЗАЭС

В марте оккупанты заявили, что Запорожская АЭС перешла в собственность "Росатома". Соответственно, украинские работники оказались перед выбором, подписывать ли им контакт с "новым руководством".

Многие продолжают работать, но без подписания этого контракта, есть и те, кто согласился. Как рассказал работник станции, им приходится работать в условиях взрывов, жесткой проверки на проходах и угрозы жизни за собственное мнение.

"Был такой коллега по работе, который средний палец им показал и за это у него машину "отжали", а его избили. Здесь все умные люди и свою проукраинскую позицию показывают осторожно", – рассказал наш собеседник.

В первые месяцы были случаи, когда россияне узнавали, что родные работников станции воевали в зоне АТО, а затем их на месяц-два закрывали в подвалах. Но сейчас такого нет.

"Честно говоря, в последнее время солдаты какие-то очень вежливые. Если говорить о представителях "Росатома" (сотрудникам ЗАЭС оккупанты приказали перевестись в российскую государственную корпорацию "Росатом", - ред.), то там другая история. У тех почти каждое слово – это мат . Персонал они не уважают, ну а персонал не уважает их", – рассказал работник станции.

Какие настроения у местного населения

"Ну и почти все население ждет освобождения. Хотя есть и такие, которым нравится жить в оккупации. Они получают паспорта и считают, что "какая разница", кто во власти, оправдывают действия этих убийц и террористов, хвастаются тем, что получают две зарплаты, а главное, что их не цепляет то, что они продали свою свободу всего на одну зарплату", – возмущается местный житель.

Еще недавно, как рассказал работник станции, ходили сплетни, что якобы к Новому году оккупанты уйдут со станции. Но по факту это только слухи. "Ведь как-то меньше здесь россиян не стало, ротация недавно была. Знаем, конечно, что все может быть. Но верим только в ВСУ, потому что эти оккупанты понимают только силу", – резюмировал он.