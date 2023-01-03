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Оккупанты продолжают назначать свой персонал на Запорожской АЭС

Новина українською →
Украина, Вторник 03 января 2023 15:21
Оккупанты продолжают назначать свой персонал на Запорожской АЭС Фото: российские оккупанты продолжают завозить специалистов из РФ (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты продолжают свозить на Запорожскую АЭС свой персонал, а также заставляют украинских работников станции подписывать контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как подчеркивает Центр, россияне свозят свой персонал на захваченную Запорожскую атомную станцию вместо отказывающихся работать на оккупантов.

"Например, в январе на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима планируется назначить Дмитрия Миняева - заместителя директора департамента специальной безопасности АО "Концерн "Росэнергоатом" (дочерняя структура "Росатом")", - уточняет ЦНС.

По данным Центра, "Росатом" силами российских специалистов внедряет собственную мониторинговую систему на территории захваченной ЗАЭС. Специалисты представляют российскую компанию "Консист-ОС", являющуюся структурным подразделением оккупационного энергетического оператора.

"Напомним, оккупанты заставляют работников Запорожской атомной электростанции заключать договор с российским "Росатомом", но безрезультатно. Несмотря на то, что россияне поставили марионеточное руководство на станции, большинство не изменили Украине", - отмечает Центр национального сопротивления.

Недавно РБК-Украина сообщало, что ситуация на ЗАЭС сложная, никто не знает, какие планы у врага на крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг нее. Оккупанты периодически обстреливают станцию и территорию возле нее, играя с огнем, но обвиняют в этом украинскую сторону.

Ранее мы писали, что в начале марта российская армия захватила Запорожскую атомную электростанцию и Энергодар. С этого времени персонал станции и местные жители живут по диктаторским правилам, подвергаясь репрессиям за проукраинскую позицию.

Что происходит на ЗАЭС - РБК-Украина на условиях анонимности рассказал ее сотрудник.

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