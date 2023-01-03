Оккупанты продолжают назначать свой персонал на Запорожской АЭС

Российские оккупанты продолжают свозить на Запорожскую АЭС свой персонал, а также заставляют украинских работников станции подписывать контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Напомним, оккупанты заставляют работников Запорожской атомной электростанции заключать договор с российским "Росатомом", но безрезультатно. Несмотря на то, что россияне поставили марионеточное руководство на станции, большинство не изменили Украине", - отмечает Центр национального сопротивления.

"Например, в январе на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима планируется назначить Дмитрия Миняева - заместителя директора департамента специальной безопасности АО "Концерн "Росэнергоатом" (дочерняя структура "Росатом")", - уточняет ЦНС.

Как подчеркивает Центр, россияне свозят свой персонал на захваченную Запорожскую атомную станцию вместо отказывающихся работать на оккупантов.

Недавно РБК-Украина сообщало, что ситуация на ЗАЭС сложная, никто не знает, какие планы у врага на крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг нее. Оккупанты периодически обстреливают станцию и территорию возле нее, играя с огнем, но обвиняют в этом украинскую сторону.

Ранее мы писали, что в начале марта российская армия захватила Запорожскую атомную электростанцию и Энергодар. С этого времени персонал станции и местные жители живут по диктаторским правилам, подвергаясь репрессиям за проукраинскую позицию.

Что происходит на ЗАЭС - РБК-Украина на условиях анонимности рассказал ее сотрудник.

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