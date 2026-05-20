Украина приблизилась к первому траншу кредита ЕС на 8,35 млрд евро

14:09 20.05.2026 Ср
2 мин
Меморандум подписали 20 мая
aimg Ирина Глухова
Украина приблизилась к первому траншу кредита ЕС на 8,35 млрд евро Фото: Еврокомиссия подписала меморандум о помощи Украине на 8,35 млрд евро (facebook.com/VDombrovskis)
Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании относительно макрофинансовой помощи Украине на 8,35 млрд евро в рамках кредита на 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена Еврокомиссии по экономике Валдиса Домбровскиса в Facebook.

Сегодня еврокомиссар объявил о подписании с Украиной меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи для Киева.

"Сегодняшним подписанием мы уверенно продвигаемся к первому траншу займа в поддержку Украины. Эта поддержка укрепит устойчивость экономики Украины, увеличит внутренние доходы и усилит борьбу с коррупцией", - заявил Домбровскис.

Он отметил, что меморандум определяет политические условия, которые Украина должна выполнить перед выплатой каждого транша макрофинансовой помощи.

Согласно регламенту, эти условия имеют фискальную направленность и разделены на три ключевых направления:

  • мобилизация доходов
  • эффективность государственных расходов
  • системы управления государственными финансами.

Условия для первого транша включают действия по всем трем направлениям. Речь идет, в частности, о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, секторальные стратегии государственных инвестиций и реформы Таможенного кодекса Украины.

По словам еврокомиссара, "эта поддержка связана с четкими условиями реформ и в очередной раз демонстрирует непоколебимое обязательство ЕС поддерживать Украину столько, сколько нужно".

Следующим шагом должна стать ратификация документа Верховной Радой Украины.

После завершения этих процедур и вступления в силу меморандума Еврокомиссия продолжит выполнение остальных процедур для выделения первого транша макрофинансовой помощи в размере 3,2 млрд евро в июне 2026 года - при условии выполнения Украиной всех необходимых требований.

В Еврокомиссии также отметили, что ЕС покрывает две трети неотложных военных и финансовых потребностей Украины за счет кредита поддержки на 2026-2027 годы. Остальные средства должны обеспечить международные партнеры.

Меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи - один из документов, которые являются основанием для выплаты Украине кредита в 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Напомним, 23 апреля Евросоюз официально утвердил кредит для Украины на 90 млрд евро - вернуть его планируют за счет российских репараций.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос анонсировала первые выплаты уже на этой неделе. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила о 6 млрд евро в текущем квартале.

Долгое время процесс блокировала Венгрия - тогдашний премьер Виктор Орбан отказывался голосовать "за" из-за спора вокруг нефтепровода "Дружба".

Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
