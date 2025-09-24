Украина ожидает, что США подтолкнут Россию к миру, - Зеленский

Украина ожидает, что Соединенные Штаты подтолкнут Российскую Федерацию к миру, поскольку Москва боится Америки.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине.
Глава государства отметил, что обсудил с Трампом пути достижения мира и "несколько хороших идей" и выразил надежду, что они сработают.
"Мы ожидаем, что Америка подтолкнет Россию к миру. Москва боится Америки и всегда обращает на нее внимание", - отметил Зеленский.
Президент отметил, что Россия слепа к собственным потерям, а потому сейчас должен произойти "мощный толчок, чтобы привести РФ к миру".
Во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Накануне саммита Зеленский сообщил своему американскому коллеге, что ВСУ освободили 360 км² территории и взяли в плен значительное количество российских военных.
После переговоров Трамп написал в соцсети Truth Social, что при поддержке европейских стран Украина способна восстановить свою территориальную целостность и даже "сделать больше".
В то же время глава Белого дома отметил, что война в Украине может затянуться.
